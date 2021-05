„Hinter jedem kleinen und mittleren Betrieb steckt ein Traum. Kaufst du dort ein unterstützt du diesen Traum.“ – Anna Stiefsohn möchte diese Betriebe durch mehr als ihren Einkauf unterstützen - und zwar im Bereich Social Media und Online Marketing. „Was als Hobby begann ist mittlerweile zu meinem zweiten beruflichen Standbein geworden. Nach meinem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor-Studium (Media- und Kommunikationsberatung) arbeitete ich in einer Mediaagentur. Im August 20 gründete ich meine Agentur Anna Stiefsohn. Bereits seit einigen Jahren betreue ich die Social Media Kanäle des Trachtengeschäfts meiner Mutter (dirndleck in Hofstetten). So habe ich erkannt welches Potenzial und welche Vorteile in diesen Kanälen für KMUs und EPUs liegen und daher unterstütze ich nun weitere Betriebe in meiner Region in diesem Bereich. Von der Strategie-Entwicklung bis über die Content-Erstellung und die laufende Betreuung übernehme ich für meine KundInnen jegliche Aufgaben im Social Media Marketing und unterstütze sie bei Ihrem Online Auftritt. Flexibilität, Verlässlichkeit, Individualität und ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis zeichnen meine Arbeit aus.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.agentur-annastiefsohn.at

0650/ 25 23 935

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: