Mit „Kredenz.me – die Kornkammer“ hat Mag. Robert Hebling das Konzept eines nachhaltigen Supermarktes am neugestalteten Marktplatz in Deutsch-Wagram umgesetzt. Angeboten werden über 1500 Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs, die möglichst regional, biologisch und unverpackt produziert werden. Einkaufen muss immer effizienter und zeitsparender werden, daher hat man im Kredenz.me die Möglichkeit, in über 35 Weiniertler/Marchfelder Ab-Hofläden und gleichzeitig in einem Vollsortiments-Bio-Supermarkt einzukaufen. Damit Lebensmittel nicht weggeworfen werden müssen, werden nicht mehr verkaufbare Lebensmittel täglich zu köstlichen veganen/vegetarischen Mittagsmenüs verkocht. Nach einer 20-jährigen Verkaufskarriere in der Markenartikelindustrie möchte Mag. Robert Hebling nun zeigen, dass Lebensmittelhandel auch nachhaltiger und ressourcenschonender sein kann.

