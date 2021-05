„Mit FLAM.E Outdoor-Küchen verbinde ich diese beiden Elemente und mache meine Leidenschaft zur Berufung: stilvolles Kochen im Freien. Und zwar das ganze Jahr über“, so der Geschäftsführer.

Als ausgebildeter Koch und F&B Manager war er schon in vielen Küchen und Restaurants tätig und sammelte nach erfolgreichem Abschluss des Betriebswirtschaftsstudiums auch Erfahrungen in gastronomienahen Vertriebsbereichen. Sein beruflicher Werdegang führte ihn schlussendlich zu den Outdoor-Küchen und 2020 zur Selbständigkeit. Andreas Ettenfellner erfüllte sich seinen Traum eines hochkarätigen eigenen Unternehmens. Er ist mit FLAM.E einer der ersten markenunabhängigen Händler für Outdoor-Küchen in Österreich und bietet hochwertige Geräte, leistungsstarke Griller und individuelle Systeme mit Zusatzfeatures und einem hohen Designanspruch. Egal ob kleine Außenküche oder exklusive Systemausstattung für Einsteiger, Hobbygriller und -köche oder Profis – dank maßgeschneiderter Beratung und Planung erhalten Kunden immer Full-Service und beste Qualität.

Mehr Infos:

Kontakt:

0677/ 632 11 88 7

https://www.facebook.com/outdoor.flam.e

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: