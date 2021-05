Alexandra Wohlschläger begleitet als Diätologin Menschen, die auf ärztliche Empfehlung ihre Ernährung umstellen möchten, die nach einem Kur-, Spitals- oder Rehabilitationsaufenthalt ernährungstherapeutische Weiterbetreuung suchen oder einfach ihren persönlichen Weg im Ernährungsdschungel finden möchten. „Mir liegt speziell die Darmgesundheit am Herzen. „Nahrung ist die erste Medizin“ - Diätologie ist die Brücke zwischen Nahrung und Medizin. Ich unterstütze Menschen dabei mit gutem Bauchgefühl Genuss und Freude am Essen zu erleben. In meiner jahrelangen Beratungstätigkeit im Krankenhaus- und Rehabilitationsbereich erkannte ich, wie wichtig Weiterbetreuung und Begleitung sind. Veränderung im Ernährungsverhalten braucht Zeit und so wagte ich den Schritt in die Selbstständigkeit, um Menschen noch individueller betreuen und begleiten zu können. XanaXund steht für „Mit dem Kopf auswählen, dem Bauch abstimmen und von Herzen genießen“. Bedanken möchte ich mich bei meinem riz up Berater Leo Wiesinger für die motivierenden Gespräche und Tipps.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.xanaxund.at

