Je nach individueller Anforderung rekrutieren wir die Besten, um diese an Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zu überlassen oder direkt zu vermitteln. Temp Champ wurde im Jänner 2021 mitten in der Corona Krise in Sankt Pölten gegründet. „Das macht Sinn“, meinen die Geschäftsführer Hovhannes Sarikyan und Jakob Fleischmann. „Gerade jetzt in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten

benötigen Unternehmen die allerbesten MitarbeiterInnen, um so rasch wie möglich aus dem Krisenmodus zu kommen.“ Die Gründer sind Branchenprofis und punkten durch 15 Jahre Erfahrung bei Personaldienstleistern und bei internationalen Headhuntern. „Dieses Know-How teilt unser engagiertes Team mit unseren Kunden. Dabei sind professionelle Betreuung, Fairness sowie soziale Verantwortung für uns die wichtigsten Grundsäulen unseres Unternehmens. Gerne setzen wir uns auf dieser Basis mit den Personalverantwortlichen Ihres Unternehmens zusammen.“

