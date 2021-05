Christoph Breiteneder: „Ich habe immer schon mein Leben lang davon geträumt, einmal mein eigener Chef zu sein. Nachdem ich meine Lehre in der Elektrotechnik mit Gesellenprüfung gemacht und sechs weitere Jahre im Störungsdienst und Sanierung gearbeitet habe, wurde mir klar, dass das meine Chance ist, es wahr werden zu lassen. Also habe ich sechs Jahre später meinen großen Traum in die Realität umgesetzt und in meinem Haus in Traismauer ein Büro eingerichtet und es probiert. Natürlich ist der Weg nicht leicht mit all den offenen Fragen, aber durch die riz up Gründeragentur des Landes Niederösterreichs wurden viele Fragen beantwortet und der Weg war frei. Neben Altbausanierung biete ich auch Neubau von Häusern, Photovoltaik, Störungsdienst, Netzwerk, Zählerkastensanierung so wie Elektroüberprüfungen an. Mir ist es besonders wichtig, auf die Wünsche meiner Kunden einzugehen und ihnen eine preiswerte und saubere Arbeit anbieten zu können.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.elektrobreiteneder.at

0664/1393736

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor.

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

