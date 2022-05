SNAGY, denn Kinder wissen was gefällt

Die SNAGY Kuschelsitzsäcke in süßer Form eines Wales vereinen Komfort und Design in einem. Die sanften Pastellfarben sprechen nicht nur Kinder jeden Alters an, sondern sind auch für Erwachsene ein Blickfang.

Was jedoch der wichtigste Aspekt ist: Der Kuschelsitzsack trägt das CE Zertifikat, alle verwendeten Materialien sind schadstofffrei, ÖKOTEX Standard 100 zertifiziert und bestehen hauptsächlich aus recycelten Materialien. Dank seiner flexiblen Füllung, welche sich jedem Körper optimal anpasst, ist der SNAGY Kuschelsitzsack vom Baby bis zur schwangeren Mami beliebt.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit gehen bei SNAGY Hand in Hand. „Bei der Entwicklung haben wir uns viele Gedanken gemacht, recherchiert und auch unsere Kinder miteinbezogen. Außerdem kann ich schon jetzt verraten: Dem Kuschelsitzsack werden bald weitere Produkte folgen!“

Mehr Infos:

Kontakt: www.snagy.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich" die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

