05/22: Bezirk Bruck Räume zum Wohlfühlen schaffen

Lesezeit: 2 Min Anzeige

Foto: Lisa-Maria Köck

P räsentiert von Gründerland Niederösterreich: Kerstin Platzer bietet mit „Raumkonzept by Kerstin“ Leistungen in der Einrichtungsberatung und im Home Staging an.

„Ich möchte Räume zum Leben erwecken: die eigenen vier Wände, das „Lieblingsplatzerl“ bis hin zum Gästezimmer oder Lokal. Denn nur wo man sich wohlfühlt, da ist man gerne! Meine Leistungen reichen von Farbberatung, Möbelauswahl, Beleuchtung bis hin zu

einem kompletten Einrichtungskonzept. Ich arbeite auch gerne mit dem bestehenden Mobiliar. Oft helfen ein paar wichtige Tipps & Tricks sehr viel weiter. Jeder Raum hat Potential, es muss nur erkannt und richtig genutzt werden! Auch das Thema Home Office bleibt wichtig. Ob eigenes Büro oder eine Nische im Wohnbereich, es gilt einen Ort zu schaffen, wo man kreativ und ungestört arbeiten kann. Bei meinen Konzepten fließen u.a. Aspekte des Feng Shui, der Marktkommunikation und der floralen Gestaltung mit ein. So individuell wie jeder Mensch, kann auch sein Raum sein.“ Mehr Infos: Kontakt: www.raumkonzept-kerstin.at Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich! Gründer des Monats gesucht Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: