Aufgewachsen bin ich auf einer Landwirtschaft in Kleinweißenbach (Bezirk Zwettl).

Bei uns in der Familie liegt die Forstwirtschaft in den Genen. Meine Brüder und ich haben alle den Berufstitel Forstfacharbeiter. Unser Vater nahm uns von klein auf in den Wald mit. Nach meiner Lehre als Maler und Anstreicher wechselte ich bald in ein großes Sägewerk.

Nach einiger Zeit in der Schichtarbeit fing ich bei einem Forstdienstleister zu arbeiten an. Im Juli des Vorjahres beendete ich mein Dienstverhältnis und machte mich als Forstunternehmer selbstständig.

Mein Leistungsspektrum ist sehr vielfältig: von der Planung bis zur Endnutzung, Revierbetreuung, Waldpädagogik sowie Gartenservice und Landschaftspflege.

Biodiversität und Natur wird bei mir großgeschrieben!!

Mein Service richtet sich an: Wald- und Gartenbesitzer, Jäger, Kindergärten und Schulen. Ich freue mich auf Ihre Anfrage.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/4852883

info@waldbetreuung-hofbauer.at

www.waldbetreuuung-hofbauer.at

