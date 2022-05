Sich frei aus dem Herzen heraus entfalten

„Nach 10 Jahren auf der französischen Überseeinsel namens La Réunion, auf der ich als Kunst-Pädagogin tätig war und mein erstes Atelier gegründet habe, kam ich nach Österreich zurück.

Mit der Ausbildung zur Theaterpädagogin gesellte sich eine weitere Kunstform in mein buntes Repertoire (Kunst-Pädagogik, Yoga, Qi Gong, Töpfern, Eurythmie, Gesang, Tanz). In Gars am Kamp fand ich ein Atelierhäuschen mit geschütztem Garten. Mit viel Freude begleite ich kleine und große Menschen, ihre inneren Schätze, ihr schöpferisches Potenzial zu entdecken. Ob Malwerkstatt, im Jahreskreis mit Kindern oder Kunst am FREI.tag – in meinem gemütlichen Atelier gibt es Raum für Erzählrunden, Entspannung, kreativen Ausdruck und freudvolles Tun.

Die originellen und vielfältigen Angebote sowie die familiäre Umgebung machen diesen Ort zu etwas Besonderem. Die Kurse finden in Einzelbegleitung sowie Kleingruppen bis zu 9 Kindern und 5 Erwachsenen statt.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.atelierdanischa.com

