05/22: Bezirk Tulln Zuckerhut Manufaktur bringt Ihren Gaumen zum Lachen!

P räsentiert von Gründerland Niederösterreich: Motivtorten, Kuchen, Kekse, Feingebäck - Julia Grilnberger und Nina Preyer-Lang bieten in der Zuckerhut-Manufaktur eine breite Vielfalt an Mehlspeisen, auf Bestellung, an.

„Die Freude am Backen hat uns, langjährige Freundinnen, dazu inspiriert die Selbstständigkeit als Team zu verwirklichen. Viele Momente im Leben, ob Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, … können mit einer kunstvollen Torte gekrönt werden. Uns ist sehr wichtig, in persönlichen Gesprächen auf alle Wünsche individuell einzugehen und diese kreativ umzusetzen, um jede Feier sowohl optisch als auch kulinarisch zu bereichern. Der Anblick einer fertigen Torte gehört zu den schönsten Momenten unserer Arbeit und zaubert jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht unserer zufriedenen Kunden. Da uns die Ideen nie ausgehen gibt es bei uns saisonal besondere und liebevoll zusammengestellte Angebote. Ob süße Osterbox, Valentinstagstorte oder Weihnachtskekse wir überraschen immer mit neuen Kreationen.“ Mehr Infos: Kontakt: 0664/2411185

manufaktur@zuckerhut.net

www.zuckerhut.net Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



