Innovative Wandgestaltung von „Weissensteiner kreativ“

„Für viele ist es heutzutage nicht mehr selbstverständlich im erlernten Beruf zu bleiben aber die Tätigkeiten im Malerberuf faszinieren mich auch heute noch, weil es immer neue Techniken zu erlernen gibt.

Ich habe an verschiedenen Weiterbildungen zum Thema ,Kreative Wandgestaltung‘ im Ausland teilgenommen. Seit April biete ich folgende Leistungen an: Ausmalen von Innenräumen, Verklebung von Gipsstuckleisten oder Styroporprofile, Beschichtungen mit Alabasta Marmorkalkpressputzen und mit flüssigen Echtmetallen wie Gold, Silber, Aluminium usw., Fassadenprofile montieren, Fassadenanstriche, Dämmung durch Vollwärmeschutz an kleineren Fassaden, Sanierung von schadhaften Außenputzen und Verblendung von Wänden mit Kunststeinen. Besonderen Wert lege ich auf eine hohe Ausführungsqualität, außerdem arbeite ich nur mit hochwertigem Material.“

