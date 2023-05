Echt(er) Leben durch Shiatsu mit Sabine Krenn

Nachdem der Wunsch, auf einer tieferen Ebene zu unterstützen, immer lauter wurde, absolvierte sie die Ausbildung zur diplomierten Shiatsu Praktikerin.

„Shiatsu ist für Menschen jeden Alters von Kind an geeignet und wird zur Vorsorge, Förderung und Erhaltung der körperlichen und mentalen Gesundheit, sowie bei konkreten Beschwerden eingesetzt. Shiatsu hat sich aus den Lehren der TCM (traditionellen chinesischen Medizin) entwickelt. Bei dieser Form der Körperarbeit wird Druck auf Akupunkturpunkte sowie entlang der Meridiane, in die Tiefe des Körpers übertragen. Die Intensität variiert und wird an das Behandlungsziel angepasst.

An der Hara Shiatsu Schule Wien wurde uns eine breite Palette an Möglichkeiten in die Hand gegeben, von sehr sanften bis intensiven Formen der Behandlung. Das ermöglicht mir auf die Individualität jedes Einzelnen eingehen zu können. Systeme bewegen, lösen oder entspannen, was auch immer wir in unserer momentanen Lebenssituation gerade benötigen.

Ein herzerfüllender Beruf.

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/ 53 55 439

www.shiatsu-sabine-krenn.at

