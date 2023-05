Bistro to go - Ihr Cateringservice der Extraklasse im Wienerwald

Nach meiner Ausbildung in Wien, beschloss ich für sechs Monate nach Südamerika zu gehen, wo ich meine Tauchlehrerausbildung absolvierte, und kam so in den Genuss der diesigen Küche. Aus dem halben Jahr wurden insgesamt 12 Jahre. Ich habe 37 Länder bereist und als Köchin auf Yachten und Villen weltweit gearbeitet.

Doch es war an der Zeit zurückzukehren, um meine kulinarischen Erfahrungen nach Österreich zu bringen!

Im Herzen meines Cateringservices, steht unser passioniertes Team von Köchen, Service Mitarbeitern und Menschen, die Ihre Veranstaltung zu einem ganzheitlichen Erlebnis machen.

Mit Erfahrung stehen wir Ihnen für jede Art von Veranstaltung und jeden Anlass zur Seite. Unser Imbisswagen ist auch für private Feiern zu mieten.

Seit März organisieren wir auch Veranstaltungen – öffentlich wie privat - im Wienerwaldmuseum Eichgraben. Ich freue mich darauf Sie mit meinem Team kulinarisch verwöhnen zu dürfen!

Mehr Infos:

Kontakt: office@bistrotogo.at

www.bistrotogo.at

