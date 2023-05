Urlaubsfeeling in der Seedose

„Nachdem ich seit drei Jahren als Chefkoch in der Seedose arbeite, bin ich überglücklich, dass mir der bisherige Besitzer nun die Möglichkeit gegeben hat, das Lokal jetzt zu übernehmen.

Das Lokal, die Seedose, am Viehhofner See ist weithin bekannt und beliebt. Bei uns bekommen Sie Urlaubsfeeling direkt am See, beinahe mitten in der Stadt.

Entspannung direkt neben dem Wasser oder auch auf dem Wasser. Der eigene kleine Tretboot Verleih animiert zu einem Bootspicknick.

Seit 1. Mai haben wir jeden Tag geöffnet, beginnend mit Frühstück auf der Seeterrasse bis zum Abendessen.

Ab heuer neu ist, dass auch in der kalten Jahreszeit geöffnet sein wird.

Ob Weihnachtsfeiern, Hochzeiten, Geburtstagen oder mit Events – in der Seedose ist immer was los.“



Mehr Infos:

Kontakt: 0 650 / 4751089

www.seedose.at

