Jaqueline Koch: „Zuletzt war ich bis zu meiner Karenz als Heimhilfe tätig. Trotz der aktuellen ,Ausnahmesituation‘ habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen. Um zeitlich flexibler zu sein und um weiterhin möglichst viel Zeit mit meiner kleinen Tochter zu verbringen. Weil wenn nicht jetzt, wann denn dann?

Aus meinem kreativen Ideen-Potpourri entstand meine neue Leidenschaft: Beziehungs.Weise:[n]. Mein Glück habe ich schon gefunden und daher möchte ich gerne auch anderen Menschen beim Finden behilflich sein. Mit meinen Dating Events möchte ich Singles, die ernsthafte Absichten und Interesse an einer Beziehung haben, ihrem Lieblingsmenschen ein Stückchen näherbringen. Wie in alten Zeiten – offline und unverfälscht. Niveauvoll aber nicht elitär. Durch außergewöhnliche inszenierte Settings helfe ich ein wenig nach. In weiterer Folge sind Dating Events für Eltern geplant unter dem Motto: Eltern sein – Paar bleiben…Vollendet.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.beziehungsweisen.net, 0660/2323006

