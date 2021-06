„Nach dem ersten Lockdown habe ich mich dazu entschlossen etwas eigenständiges auf die Beine zu stellen. Ich habe den Meisterkurs absolviert, einen Teil meines Hauses in ein Friseurgeschäft umgebaut und dieses im Dezember 2020 eröffnet“, so die Jungunternehmerin.

Sandra Rubik erbringt Friseurdienstleistungen für Damen, Herren und Kinder, modebewusste Jugendliche und Erwachsene sowie stilbewusste Kundinnen und Kunden. Neben den klassischen Friseurdienstleistungen liegt ihr Hauptaugenmerk auf der Produkt- und Typberatung: „Ich erarbeite mit meinen Kunden in einem individuellen Gespräch das optimale Ergebnis.“

So individuell wie die Beratung, soll auch die Terminvereinbarung sein. Sandra Rubik gestaltet ihre Öffnungszeiten flexibel und orientiert sich bei der Terminvereinbarung an ihren Kunden. Unterstützung erhielt sie von der riz up Gründeragentur des Landes Niederösterreichs. Egal ob es sich um individuelle Beratungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt: Hauptsache Sandra, 3932 Kirchberg am Walde 150, Tel. 0664/4149229

