Der Schritt in die Selbstständigkeit hatte auch zur Folge, dass sie das Verzieren von Kerzen zu einem ihrer Schwerpunkte machte. „Im letzten Jahr waren vor allem persönlich gestaltete Trauerkerzen sehr gefragt, die an den Verstorbenen erinnern und Trost spenden.

Als Pastoralassistentin ist es naheliegend, dass mir vor allem kirchliche Feiern ein Anliegen sind, aber ich gestalte auch mit großer Freude Geschenke für andere Anlässe. Besonderen Wert lege ich darauf, auf die Wünsche meiner Kunden einzugehen. Vor allem bei der Gestaltung von Tauf- und Hochzeitskerzen stehe ich in engem Austausch mit den Kundinnen und Kunden, um ihre Vorstellungen möglichst fein umzusetzen. Ein besonderes Augenmerk habe ich darauf, dass meine Produkte nicht nur als Dekoration geeignet, sondern auch funktional sind.

Außerdem tragen alle Produkte meine Handschrift, worauf ich stolz bin. Neben meinem Onlineshop ist natürlich auch eine Abholung in Horn möglich. Zudem bin ich nun auch regelmäßig am Regionalmarkt am Horner Hauptplatz anzutreffen“.

Mehr Infos:

Kontakt: www.lichthpunkt.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: