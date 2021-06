Als Erwachsene wurde dann ihr Traum und ihre Begeisterung für Schönheit als Kosmetikerin zur Berufung.

„Schließlich eröffnete ich als nächsten Schritt mein eigenes Kosmetikstudio. Hier genießen meine Kunden in angenehmer Atmosphäre effektive, kosmetische Behandlungen.

Höchste Ansprüche an Qualität und persönliche Beratung stehen hier für meine Kunden immer im Fokus. Um entsprechende Ergebnisse zu erzielen, arbeite ich in meiner Praxis mit Bio Medical Cosmetic-Produkten sowie mit High-Tech-Geräten wie Microneedling, Sauerstoff und Hydrafacial.

Sogar Hollywood Stars wie Beyonce und Georg Clooney schwören auf diese Behandlung. Jeder der sich den besonderen Hollywood Glow und eine tiefenreine, schöne Haut wünscht, bucht Hydrafacial. Übrigens ist sie auch die meistgebuchte Kosmetikbehandlung der Stars“, erzählt Nicole Schmidinger.

Unterstützung erhielt sie von der riz up Gründeragentur des Landes Niederösterreichs. Das gesamte riz up Angebot ist für Unternehmerinnen und Unternehmer in Niederösterreich kostenlos.

Kontakt: www.hydrafacial-expert.at

