Wenn mich jemand fragt, warum ich die Kombination aus Kultur und Social Media zu meiner kleinen Nische gemacht habe, muss ich immer ein bisschen ausholen. Denn eigentlich ist mir das alles nur passiert. Dass ich im Theater arbeiten möchte, war für mich immer klar. Über ein paar Ecken bin ich schließlich als PR-Verantwortliche zur Neuen Oper Wien gekommen. Social Media habe ich da eben mitgemacht.

Bis ein Opernsänger zu mir kam und meine Expertise brauchte. Ich war schon immer gerne auf Social Media durch mein Studium Journalismus und Neue Medien unterwegs, habe gerne geschrieben, unter anderem meinen eigenen Blog. Aber erst dann wurde mir bewusst, dass die Affinität für Social Media etwas ist, das ich teilen kann, das gesucht und gefragt ist.

So kam es, dass ich mich mit meiner eigenen kleinen Werbeagentur selbstständig gemacht habe und mittlerweile mehrere Kreative in ihrer Onlinepräsenz, vor allem auf Social Media unterstütze. Zusätzlich gebe ich Social Media-Workshops für Unternehmen und arbeite gerade an einem Buch zu diesem Thema.

