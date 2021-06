„Mir war bewusst, dass ich damit viel Verantwortung übernehmen würde, aber genau das war ein großartiges Gefühl. Ich habe mich schon immer für die Themen Hygiene und Dienstleistung interessiert und erkannte, dass es gerade im Bereich Hygiene kaum Informationen über Herkunft und Produktions-Standards gibt. Das will ich nun ändern und mit meiner Plattform dryCleanonly helfen, eine breitere Zielgruppe für ökologische DryClean sensibilisieren.

Seit Februar 2021 bietet unsere Textilreinigung in Herzogenburg die verschiedensten Dienstleistungen im Bereich Hygiene an. Angefangen von einer spezialen Lederreinigung und Pelzreinigung und der ,normalen‘ Putzerei, sind wir auch für Hotellerie und Gastronomie (Flachwäsche) tätig. Unser Firmenmotto lautet: ,Cleanliness in the first Low of Health‘ und das stellen wir jeden Tag mit unseren Services unter Beweis!“ Unterstützung holte sich Mohammad Asif Maliks von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, welche ihn bei den einzelnen Schritten begleitete.

