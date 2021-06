Barbara Brozkas große Leidenschaft war schon von Kindestagen alles was mit Kreativität zu tun hatte. Sie liebte es schon damals viel zu häkeln, sticken und zu knüpfen.

„Nach der Pflichtschule besuchte ich die HBLA für Mode und Bekleidungstechnik in Wien und schloss mit Diplom- und Reifeprüfung ab.

Da lernte ich das Nähen, seither nähe ich alles, was mir gefällt. Anfangs fertigte ich verschiedenste Kleidungsstücke für meine Familie zu Hause an. Ich lerne gerne etwas Neues und liebe neue Herausforderungen. Um immer besser bei meinen Werken zu werden, eignete ich mir durch youtube-Videos zusätzliche Techniken an. Am liebstem nähe ich Taschen, Kosmetiktaschen, Turnbeutel und verschiedene Accessoires.

Nach viel Zuspruch meiner Familie und Freunden und vor allem Freude am Nähen entschied ich mich dann, mein Hobby zum Nebenberuf zu machen. Wie ich zu meinem Firmennamen gekommen bin? Sewing - Nähen & Challenge - Herausforderung = SewingChally“, erzählt Barbara Brozka stolz. Auf dem Weg in die Selbstständigkeit stand ihr riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich, mit unternehmensrelevanten Seminaren und individuellen Beratungen zur Seite.

Mehr Infos:

Kontakt: www.sewingchally.at,

info@sewingchally.at

