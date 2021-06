Jung, dynamisch, zuvorkommend – mit ordentlich Benzin im Blut! So lässt sich das neueste Waidhofner Start-up wohl am besten in aller Kürze beschreiben. Hinter dem Unternehmen KOENIGSWAGEN steht Gründer Tobias Winklmayr samt Partner Nikolaus Mosser und Timo Plattner, der gelernter Mechaniker ist.

Das ehrgeizige Team möchte mit seinem durchdachten Service-Angebot seinen Kunden sämtlichen Arbeitsaufwand rund ums Thema Auto abnehmen. Das bedeutet: Full-Service für Fahrzeuge im Premiumsektor! Von der Autosuche ganz nach Kundenwünschen, über die Beschaffung bis hin zur Organisation und Erledigung jeglicher Servicetätigkeiten und Werkstatttermine bei regionalen Partnerwerkstätten. „Wir lassen Ihr Traumauto Wirklichkeit werden und kümmern uns darum, dass Sie keine Arbeit damit haben. Nur tanken und fahren müssen Sie selbst“, meint Tobias Winklmayr augenzwinkernd.

Zusätzlich bietet Koenigswagen für umliegende Klein- und Mittelbetriebe mit eigenen Firmen-Fahrzeugen auch Flottenmanagement an. Koenigswagen erledigt dann alle Fahrzeugtermine und setzt sich mit den entsprechenden Händlern und Leasingbanken beim Autokauf in Verbindung.

Mehr Infos:

Kontakt: www.koenigswagen.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: