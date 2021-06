Raresch Oniga war schon immer bekannt für seine Kreativität und galt als Top Mitarbeiter in einer der besten österreichischen Werbeagenturen in Bereichen wie Programmierung, Animationen und Moviemaking.

Der Wunsch nach der eigenen Selbständigkeit war immer groß, so wurde mit März 2021 gegründet: „Moderne Technologie hat mich schon immer fasziniert, kombiniert mit meinem Lifestyle Fitness, Schwimmen, Joggen etc. entschied ich mich wasserdichte Bluetooth-Kopfhörer in einzigartigen Designs auf den Markt zu bringen. Der Name Cypods passte perfekt zu meiner Idee.

Eine Kombination aus Cyborg und Earpods - Kopfhörer mit robotischem Design und Funktionen neuester Technologie. Heute habe ich viele faszinierte Kunden, die wundervolles Feedback nach dem Erhalt von meinen Cypods geben wie: Sie hätten nie gedacht, dass die Soundqualität so Hammer ist, dazu auch wasserdicht mit Powerbanks integriert und einfache Bedienungen nur über 1 Taste. Dies alles in einem beeindruckenden Design zu bestem Preis und nur über meine Webseite erhältlich.“

Mehr Infos:

Kontakt: www.cypods.at, 0670/7032214

