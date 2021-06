„Mit Hilfe der riz up Gründeragentur startete ich mit der Planung, traf mich mit einigen Landwirten aus dem Bezirk, besuchte deren Betriebe und durfte die Menschen sowie ihre Familien, die hinter den zahlreichen regionalen Produkten stehen, kennenlernen. Dabei bekam ich zu sehen, mit welcher Leidenschaft in diesen Betrieben gearbeitet wird. Diese Leidenschaft der Produzenten versuche ich bei der Beratung, sowie im Verkaufsgespräch, an die Kunden weiterzugeben. Mein Ziel ist es, die qualitativ hochwertig und regionalen Produkte unserer Region den Kunden näher zu bringen, indem ich diese gesammelt in meinem Geschäft anbiete.

Das Sortiment umfasst mehr als 500 Artikel - von Wein, Likören und Bier bis zu saisonalem Gemüse und diversen Milchprodukten. Ebenso stelle ich in meinem Geschäft Kunst und Handwerk aus, welches von Gemälden bis zu Textilware reicht. Diese sorgen nicht nur für ein angenehmes Ambiente, sondern können auch von den Kunden erworben werden.“

