„Nach dem Doktoratsstudium an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und 15 Jahren als angestellte Tierärztin in Kliniken im In- und Ausland war es Zeit, sich selbstständig zu machen. Die eigene Praxis, in der ich genügend Zeit für meine vierbeinigen Patienten und deren Besitzer habe“, schildert Dr. Susanne Friembichler ihre Motivation.

Die passende Immobilie fand sie in der Konrad Fetty Gasse 9 in Korneuburg. „Der für eine Kleintierpraxis adaptierte Altbau passt ideal zur Philosophie: Moderne Medizin in einem stressfreien und gemütlichen Ambiente für eine optimale Behandlung. Der Traum der Selbstständigkeit existiert schon lange. Ab Sommer 2020 ging alles schnell: Businessplan, Umbauten und Investitionen ins medizinische Equipment. Im März 2021 wurde offiziell eröffnet.“

Neben Allgemeinmedizin bietet sie auch vertiefende Behandlungen in Dermatologie und Augenheilkunde.

Terminsprechstunden garantieren kurze Wartezeiten und können telefonisch unter 0660/6422651 vereinbart werden.

Mehr Infos:

Kontakt: www.fri-vet.at,

ordination@fri-vet.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit riz up die GründerInnen des Monats vor. Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.riz-up.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: