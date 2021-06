Wolfgang Waschhofer: „Bei einem Friseurbesuch 2019 hatte ich die zündende Idee. Auf einem kleinen Monitor lief MTV. Meine Idee war einfach, man könnte auf diesem Fernseher Werbung regionaler Unternehmen zeigen. So wurde die Idee einer Werbegemeinschaft, bei der jedes Mitglied auch die Werbung der anderen Mitglieder ausstrahlt, geboren.

Nachdem ich die Idee hatte, aber keine Ahnung von der Technik dahinter, holte ich meinen Schwager Peter Linzbauer ins Boot. Schon nach dem ersten Gespräch war klar, das wird eine große Nummer. Binnen zwei Monaten entwickelten wir das Konzept und den ersten Prototypen. Unser Testnetzwerk startete im Jänner 2020.

Ursprünglich komme ich aus der Lebensmittelindustrie. Meine Ausbildung als Bäckermeister und meine Erfahrung in meiner eigenen Müsliriegelfirma hilft mir sehr bei der Suche nach neuen Teilnehmern. Ich übernehme den Verkauf und die Erstellung der Spots, mein Schwager den technischen Teil und Buchhaltung. Mittlerweile befinden sich in Traisen neun unserer Monitore. All das macht uns zu einer regionalen Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt.

Mehr Infos:

Kontakt: www.meinspot.at

wolfgang.waschhofer@meinspot.at

