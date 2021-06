Sie blickt auf eine langjährige Erfahrung in diversen Bereichen des Gesundheitswesens zurück. „Im Sommer 2020 war es endlich soweit und ich konnte mir meinen Traum einer eigenen Praxis erfüllen. Neben der klassischen Massage, Lymphdrainage, Segment-, Bindegewebs- und APM-Massage biete ich Wärmetherapien (Paraffinbad, Moor- und Munaripackung) und Strombehandlungen (Schwellstrom, Exponentialstrom, TENS, Impulsgalv., Galvanisation, Iontophorese, Ultraschall, IR-Magnetfeldmatte, Hochtontherapie für Polyneuropathie und Restless-Legs-Syndrom) an. Ein besonderes Anliegen ist mir die manuelle Lymphdrainage“, so Schilk.

Eine sanfte Therapie, welche vor und nach Operationen (Hüft-, Knie-, Gesichts-, ...) oder bei Ödemen, Knochenbrüchen und Sportverletzungen eingesetzt wird, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Dank der zuweisenden Ärzte wird das umfangreiche Therapieangebot von Alt und Jung sehr gut angenommen.

Mehr Infos:

Kontakt: heilmasseurin.dschilk@gmail.com, 0681 205 37 198

