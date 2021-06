„Mit Lichtfuchs haben wir uns als Ziel gesetzt, den Problemen der modernen Gesellschaft wie sozialer Ungleichheit und Klimawandel den Kampf anzusagen! Dazu bauen wir nicht selbst eine Hilfs- oder Spendenorganisation auf, sondern unterstützen großartig arbeitende Organisationen. Wie das funktioniert? Wir bieten einen neuen Weg des Konsums, indem wir hochwertige Alltagsgegenstände zu fairen Preisen verkaufen und dauerhaft einen signifikanten Anteil der Erlöse ausgewählten Hilfs- oder Spendenorganisation spenden. Unser erstes Produkt ist eine Trinkflasche aus hochwertigem Aluminium. 20 % der Erlöse werden dabei an die Stiftung Kindertraum gespendet. Nach und nach werden wir weitere Produkte vorstellen und so unseren Online-Shop vergrößern. In Zukunft soll die Möglichkeit geboten werden, ein Produkt zu wählen und danach eine zu unterstützende Spendenorganisation auszusuchen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben laden wir Sie gerne ein, sich auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen Informationen über uns einzuholen.

Mehr Infos:

Kontakt: www.lichtfuchs.at,

lichtfuchs.official (instagram),

Lichtfuchs Warenhandel OG (Facebook)

