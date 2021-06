Doc.Fröhlich: Ganzheitliche Beratung auch online .

Erfolgreicher Start mit riz up: Dr. Sabine Fröhlich eröffnete im Mai ihre Wahlarztpraxis in Zwettl mit einem neuen innovativen Konzept. Ganzheitsmedizinische Gesundheitsberatungen in der Praxis vor Ort aber auch online.