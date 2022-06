Individuelle Mode von „Modedesign Erika“

„Meine Modelle sind in allen Konfektionsgrößen, verschiedensten Ausführungen und einer unglaublichen Farbenvielfalt bestellbar.

Die vielseitig kombinierbaren Kleidungstücke werden ausschließlich handgefertigt, womit sich jede Frau ihre eigene Traummode ganz individuell, nach ihren eigenen Vorstellungen, zusammenstellen kann. Nicht nur die Farben stehen meinen Kundinnen zur Auswahl, sondern zum Beispiel auch die Länge, die Armlänge oder der Ausschnitt. Ich gehe gerne auf jeden Wunsch ein.

Jedes Kleidungstück wird von mir regional in meinem Atelier in Euratsfeld eigens angefertigt. Viele der Modelle werden bei meiner Modeschau am 9. Juli 2022 beim Mostheurigen Alpakahof Wagner-Hubbauer in Purgstall zu sehen sein.“

Mehr Infos:

Kontakt:

Facebook: Modedesign Erika

Instagram: modedesign_erika

Whatsapp: 0660 340 8831

