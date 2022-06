Tierbestattung Viva Forever in Hundsheim

Innerhalb kurzer Zeit machte sie Nägel mit Köpfen und eröffnete im Spätsommer 2021.

„Ich biete ausschließlich Einzeleinäscherungen an, die in meinem Partnerkrematorium in der Steiermark durchgeführt werden. Dort ist die Kremation von Tieren bis zu 1000 kg möglich. Die verstorbenen Tiere können direkt zu mir gebracht werden, oder ich hole sie von Zuhause bzw. vom Tierarzt ab. Dieses Service biete ich 365 Tage im Jahr rund um die Uhr an.

Mein Ziel ist es den verstorbenen Tieren einen pietätvollen letzten Weg zu ermöglichen und die Tierbesitzer in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Mein Service soll für jeden leistbar sein. Auch die Möglichkeit der Bestattungsvorsorge (Ansparung für Einäscherung) biete ich schon zu Lebzeiten an. Außerdem können Sie aus einer Vielzahl an Erinnerungsstücken wählen (Urnen, Pfotenabdruck, Ascheschmuck, usw.).“

Mehr Infos:

Kontakt: 0664/1250265

www.tierbestattung-vivaforever.at

