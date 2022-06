Slowwood - Nachhaltig, zeitlos & mit Leidenschaft

Daher gehen sie in ihrer im September 2021 gemeinsam gegründeten Vollholz-Tischlerei SLOW WOOD DIE HOLZMANUFAKTUR OG in Höflein/Hohen Wand ihrer Leidenschaft nach, in einem spannenden Prozess aus einem Baum ein Unikat und somit gesundes Raumklima mit Massivholzmöbel für Generationen zu schaffen.

Individuell geplante Tische, Betten, Schränke, Stiegen und Küchenrenovierungen sowie Reparaturaufträge zeigen einen hohen handwerklichen Qualitätsstandard.

Gezielt ausgesuchte Bäume aus der Region, zum richtigen Zeitpunkt geerntet, sorgen für optimale Qualität und ein Stück unverfälschte Natur für den Wohnraum.

Auf Spannplatten und Lacke wird nicht nur aus ökologischen Gründen bewusst verzichtet.

„Unsere Motivation ist Freude an kreativer Arbeit. Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Lebenseinstellung!“

Mehr Infos:

Kontakt: 0676/7615157

mail@slowwood.art

https://www.slowwood.art/

