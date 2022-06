Perfekte Visagistik von Marcella Heigl

„Für mich war immer schon klar, dass ich die Ausbildung zur Visagistin machen möchte. Nun bin ich Visagistin, Make-up Artist und Wimpern Stylistin aus Leidenschaft und betreibe seit Februar mein eigenes kleines Beautystudio im riz up Waidhofen an der Ybbs.

Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Das Spiel mit den Farben lässt ein Gesicht aber oft noch etwas frischer & interessanter aussehen. Zu meinen Dienstleistungen zählen:

Lashlifting

Browstyling

Wimpernverlängerung 1:1

Nageldesign.

Außerdem bin ich Farb/Stilberaterin und Kosmetikberaterin für die Marke My Déesse Cosmetics. Meine große Leidenschaft ist das Brautstyling. Ich lasse dich am schönsten Tag deines Lebens in Glanz erstrahlen. Ich freue mich darauf dich kennenzulernen!“

Mehr Infos:

Kontakt:

Instagram: glow.up.mc

0676/9234354

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederöstereich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Günderin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: