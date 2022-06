Langhammergravur – Personalisierte Geschenke

„Durch die Hochzeit mit meiner wunderbaren Frau bin ich auf das Thema Lasergravur gestoßen und war sofort davon begeistert. Im Jahr 2022 habe ich mich dazu entschlossen mehr Leute mit meinem Hobby zu erfreuen und gründete mein Kleinunternehmen im Raum Göpfritz an der Wild. Seitdem fertige ich in liebevollster Kleinarbeit dekorative Kleinigkeiten an. Ob personalisierte Geschenke, Wandbilder, dekorative Aufsteller oder Lampen, bei mir finden Sie für jeden Anlass das passende.

Auf Kundenanfrage stehe ich für Ihre persönlichen und individuellen Produkte für Hochzeiten, Feiern oder sonstigen Anlässen jeglicher Art gerne zur Verfügung.

Mein oberstes Ziel ist es durch die Qualität meiner Produkte und Zuverlässigkeit meine Kundinnen und Kunden bestmöglich zufrieden zu stellen.“

Mehr Infos:

Kontakt: office@langhammergravur.eu

www.langhammergravur.eu

