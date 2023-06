Hausgeburts-Hebamme Angela Schweiger stellt sich vor

„Ich begleite Familien oft schon ab dem positiven Schwangerschaftstest und stehe mit fachlichem Rat zur Seite. Im Hebammenzentrum ProMami St. Pölten biete ich Geburtsvorbereitungskurse, Hebammenordination und Workshops an.

Bei Hausbesuchen betreue ich Frauen in der Schwangerschaft, im Wochenbett und bis zum ersten Geburtstag des Kindes. Auch bei der Begleitung von Hausgeburten betreue ich das Paar intensiv in der Vorbereitung,

während der Geburt und auch in den ersten Wochen als junge Familie.

Ich möchte Frauen empathisch in ihren Fähigkeiten zu Gebären stärken und den natürlichen Geburtsvorgang fördern. Ich freue mich sehr, vielen Neugeborenen in ihrem Zuhause auf die Welt zu helfen!

Interessierte Familien können sich bereits in der Frühschwangerschaft melden und z.B. das kostenlose Hebammengespräch in der 18.-22. Schwangerschaftswoche beanspruchen.“

Mehr Infos:

069917113078

hebamme.angela@aol.com

hebamme-angela.at

