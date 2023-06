Mit Ahnenforschung zurück in die Vergangenheit

„Für den Kunden Verborgenes, Vergessenes oder auch Unvorhergesehenes zu entdecken macht mir viel Spaß.“

Ein völlig neuer Blick auf die Geschichte ihrer Familie wird auch Sie überraschen und vieles besser verstehen lassen.

„Ich biete die Forschung von 5 oder 6 Generationen, Namenslinie-Stammbaum oder eine Hauschronik an - alles verpackt in verschiedenen Designs – klassisch oder modern als Wandbild oder in gerollter Form mit Zusatzinformationen. In jedem Fall ein einzigartiges und bleibendes Geschenk. Der nächste Geburtstag, Ehrentag oder auch Weihnachten stehen an.

Sie sind begeisterter Hobbyahnenforscher, finden jedoch nicht die Zeit, kommen nicht mehr weiter oder stoßen an ihre lesbaren Grenzen? Ich helfe Ihnen gerne weiter und setze die Daten grafisch in Szene.“

Mehr Infos:

0680/1411508

info@ahnenforschung-weitzenboeck.at

www.ahnenforschung-weitzenboeck.at

