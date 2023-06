Friseurstudio ,,hair ´gricht“ neu in Ihrem Bezirk

Dank ihres Ehrgeizes konnte sie schon viele Auszeichnungen bei Friseur Wettbewerben gewinnen und absolvierte die Meisterprüfung zur Friseurin und Perückenmacherin.

Seit 2023 darf ich in meinem kleinen, aber feinen Studio in 2081 Oberfladnitz 9 meine Kunden begrüßen. Bei mir können Sie dem Alltagsstress entkommen und bei Entspannungsmusik und ätherischen Ölen Ihren Friseurbesuch genießen. Ganz egal, ob eine entspannende Haarwäsche, ein typgerechter Haarschnitt, verschiedene Färbe- & Strähnentechniken, Augenservice, waxen, Maniküre, Make- up, oder fürs Finish die passende Föhn- & Legetechnik - es ist für jeden etwas dabei. Einer meiner Leidenschaften sind Hochsteck- & Flechtfrisuren. Gerne nehme ich mir viel Zeit für die Beratung, um Ihren Frisurenwunsch gemeinsam zu verwirklichen.

Für mich ist mein Beruf meine Leidenschaft! Es würde mich sehr freuen, wenn ich auch Sie bei mir begrüßen, beraten und „hair richten“ dürfte.



Mehr Infos:

0677 / 610 78 717

https://sandra-rockenbauer.jimdosite.com

