„Erster Schritt zur Problemlösung ist, es mit jemandem zu besprechen“

„Eine virtuelle Assistentin steht mehreren Unternehmen für verschiedene administrative Tätigkeiten zur Verfügung. Durch meine Hilfe können bereits überlastete Angestellte langfristig entlastet, oder einfach kurzfristige Abhilfe verschafft werden. Manchmal braucht man auch nur zu gewissen Saisonen Unterstützung, wie in den beliebten Urlaubsmonaten, oder über Weihnachten und Neujahr.

Etwas was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist unsere Zeit. Wertschätzung der eigenen Zeit, sowie die Zeit meines Gegenübers, sollte viel öfters an unserer täglichen Tagesordnung stehen.

Deswegen habe ich mir für meinen Weg als virtuelle Assistentin genau das als Aufgabe gemacht – ein Business aufzubauen, in dem ich durch meine Unterstützung Zeit zurückgeben kann - ArbeitsZEIT oder FreiZEIT.“



Mehr Infos:

0676/5570387

Genauere Informationen folgen unter:

office@nadine-virtuelleassistenz.at

www.nadine-virtuelleassistenz.at

