Lechner GmbH – Der effiziente Installateur

„Zu unseren Leistungen zählen Modernisierung Ihres Badezimmers, Erneuerung, Wartung und Störungsbehebung Ihrer Heizungsanlage, Leckortungen und Instandsetzung nach Rohrgebrechen sowie Wasseraufbereitung.

Egal ob Sie Interesse an einer Wohnraumlüftung, an einer Betonkernaktivierung oder an einer Renovierung Ihrer Sanitäreinrichtung haben – Wir sind der richtige Ansprechpartner für Sie. Um die Projekte bestmöglich umsetzen zu können legen wir sehr großen Wert auf eine fachgerechte Planung. Mit Ihnen gemeinsam finden wir das passende Lösungskonzept für Ihre Wünsche, welche wir dann effizient, innovativ und gewissenhaft in die Tat umsetzen.

Ziel meiner Selbstständigkeit ist es das Handwerk mit Digitalisierung auf das nächste Level zu bringen.

Profitieren Sie von unserem jungen Unternehmergeist inklusiven effizienten Lösungen und kontaktieren Sie uns!“

Mehr Infos:

0664/5220050

office@dei-lechner.at

www.dei-lechner.at

