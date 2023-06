So kommt jedes Projekt in Schwung

Personalmangel, Zeitdruck, aufgeschobene Projekte? Nicht mit Petra Schneider! Die Gründerin unterstützt seit diesem Jahr Unternehmen bei Projektmanagement, Prozessoptimierungen und Informationssicherheit nach ISO27001.

„Dank meiner ausgeprägten Hands-On-Mentalität packe ich direkt beim Kunden mit an. Ich motiviere Teams und führe sie schnell zum Erfolg“, erklärt Schneider ihre Arbeitsweise.

Informationssicherheit als Wettbewerbsvorteil

Die EU zielt mit neuen Gesetzen wie NIS2 und CER-Richtlinie auf mehr Cybersicherheit in Europa ab. „Vielen Firmen ist dabei nicht bewusst, dass sie davon schon ab 2024 direkt oder indirekt betroffen sein werden. Nur wer schnell reagiert, wird erfolgreich am Markt bestehen können“, so die Unternehmensberaterin. Ein Managementsystem nach ISO27001 bringe den Vorteil, sich rechtssicher im Markt zu positionieren.

Von der Analyse der Herausforderungen im Unternehmen bis zur erfolgreichen Implementierung begleitet Petra Schneider ihre Kunden mit einem Lächeln und viel positiver Energie.



Mehr Infos:

www.projectsinflow.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



Alle GründerInnen im Überblick findet ihr hier:

https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

Kostenlose Unterstützung bei der Unternehmens-Gründung gesucht? Dann gleich Termin vereinbaren: www.gruenderland-noe.at

Kostenlos in ganz Niederösterreich!

Gründer des Monats gesucht

Ab sofort suchen wir mit euch DEN Gründer/DIE Gründerin des Monats! Mit eurer Stimme votet ihr, wer auf Platz 1, 2 und 3 landet: