Human- & Tierenergetikerin, Tierkommunikation und Kartenlegung

Die Energetik an sich wurde seit Anbeginn der Zeitrechnung auf der ganzen Welt praktiziert. In der heutigen Zeit erlebt sie einen regen Aufschwung, da es immer mehr Informationen darüber und über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und Praktiken gibt.

„Oft liegen Informationen in unserem eigenen Energiezentrum, der Aura, die man selbst nicht wahrnehmen kann. Jeder Mensch hat das Recht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, ein angenehmes Leben führen zu können. Ich bin als Energetikerin dazu befähigt, mit speziellen mentalen Techniken und Fähigkeiten, an Themen, die die Menschen heutzutage bewegen, zu arbeiten. Sehr gerne bin ich auch mit meinen Karten zur Hilfe, wenn Sie in diversen Situationen eine Antwort haben möchten. Habe ich Ihre Aufmerksamkeit und Interesse geweckt? Dann besuchen Sie mich auf meiner Homepage.“

www.zurAumhuette.at

Regelmäßig stellen wir euch in Kooperation mit dem „Gründerland Niederösterreich“ die GründerInnen des Monats vor!



https://www.noen.at/niederoesterreich/wirtschaft/gruender-des-monats

