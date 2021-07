„Ich bin mir der Verantwortung bewusst, dass ich mit dem Witetschka nicht irgendein Café übernehme, sondern eine seit 1911 bestehende Institution“, so Oliver Andersch, der nun eines der traditionsreichsten Häuser der Stadt in die nächste Ära führt. „Das Witetschka muss dabei das Witetschka bleiben, aber eben etwas anders.“ Mit einer neuen Karte inklusive Aufwertung der Küche: Von Kaffeehausklassikern über Wraps und Bowls bis zum Burger und täglich wechselnden Spezialitäten und Mehlspeisen – auch am Sonntag! Dabei soll jeder Gusto bedient werden – natürlich auch der vegetarische und vegane. Die wichtigste Zutat: Qualität! Und diejenigen, die das Witetschka von früher kennen, dürfen sich auf ein Revival der legendären CAFÉ-BAR als DER Treffpunkt der Stadt freuen. Mit einem optischen Relaunch und der Rückkehr zum Barbetrieb ab 18 Uhr. Kurz gesagt: Noch mehr Café und noch mehr Bar! Das Lokal soll dabei wieder zu jenem Kultur-Treffpunkt werden, dass es früher war - für Freunde gepflegter Musik, genauso wie für Kunstinteressierte mit einer Fülle an Veranstaltungen.

