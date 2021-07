Mein Name ist Silvia Hintsteiner und ich liebe es Blickfänge entstehen zu lassen!

In meinem kleinen „Reich“ in Waidhofen, das von mir geplant und eingerichtet wurde, können sich Kunden in ruhiger und gemütlicher Atmosphäre inspirieren lassen! Sie wollen ein schönes und strahlendes Ambiente? Ich berate sie gerne und freue mich sehr über jeden glücklichen Blick, im Gesicht meiner Kunden!

Meine gesamte Einrichtung besteht ausschließlich aus alten Möbeln/Dingen die upgecycelt und neu interpretiert wurden! Ganz nach meinem Lieblingsmotto

„aus alt mach neu“, denn unsere Zukunft liegt im Wiederverwenden, länger Nutzen und Weitergeben!

Ich liebe es alten Dingen neues Leben einzuhauchen und dadurch ihre Geschichte weiterzuerzählen!

So findet ihr z.B. Etagere aus altem Geschirr oder handgemachte Geschenk-, sowie Dekorationsartikel in Silvias Blickfang!

Auch für ein strahlend sauberes Ambiente in den eigenen 4 Wänden habe ich als Fachberaterin der OÖ Firma ReinZeit die richtigen Produkte für Sie, damit ihr Haushalt ökologisch, nachhaltig und vor allem schnell wieder zu einem Blickfang wird!

Mehr Infos:

Kontakt: 0664 9909916,

silvia.hintsteiner@aon.at

