Ab sofort können Niederösterreicherinnen auch ihre Kleidung regional kaufen: Beim neuen Modelabel ELISIA werden alle Kleidungsstücke in St. Pölten genäht. Jede Naht, jeder Stich, alles ist: Handgemacht in Österreich! Alles bei ELISIA geht durch die Hände von Christina Kuback.

Zum Einsatz kommen hochwertige Materialien, größtenteils Bio-Baumwolle, GOTS-zertifizierte Stoffe, Stoffe aus österreichischer Produktion. Die globalisierte Bekleidungsindustrie zählt zu den größten Umweltzerstörern weltweit. Dass es tragbare und auch leistbare Alternativen gibt, will Christina Kuback mit ELISIA zeigen.

Die Designs von ELISIA sind zeitlos und dafür gemacht, lange zu begleiten. Bei vielen ELISIA-Kleidungsstücken gibt es geschickte Wege, wie die Kundin selbst die Passform anpassen kann. „So entstehen bei mir zuhause in St. Pölten Kleider, Pullover, Tops und Röcke, die in meinem eigenen Onlineshop www.elisia.at bestaunt und bestellt werden können. Neue, luftige Stücke aus Leinen und Hanf für den Sommer sind auch schon in Arbeit“, erzählt die Jungunternehmerin über die Vielfalt ihrer Produkte.

