Isabella Demolsky aus Öhling erarbeitet seit Jahren ein ganzheitliches Programm. Im Juni 2021 hat sie sich mit „Mein Raum“ selbstständig gemacht. Ihr Angebot reicht von klassischen Yoga-Kursen, Nuad Thai Yoga als zusätzliches Entspannungsangebot bis zu pädagogischem Elterntraining und Outdoor-Kursen für Kinder. In den letzten 20 Jahren arbeitete sie in unterschiedlichen pädagogischen Einrichtungen als Sozialpädagogin: „In der Zeit habe ich bemerkt, dass Stress, Unausgeglichenheit und Energielosigkeit zunehmen. In den Yogakursen sehe ich wieder das Leuchten in den Augen vieler TeilnehmerInnen. Und in den Motopädagogik-Kursen finden Kinder einen Bereich, wo sie sich persönlich entfalten können, mit all ihren Stärken und Schwächen. Mein Raum bietet Platz zum persönlichen Wachsen oder um zur Ruhe zu kommen. Ich möchte Hilfe zur Selbsthilfe leisten und bei der persönlichen Weiterentwicklung unterstützen. Mütter, Eltern, Familien, Kinder sollen wieder in ihre Kraft kommen, Lebensfreude und Leichtigkeit verspüren. Doris Herz von riz up hat mir unglaublich geholfen, ich empfehle sie gern weiter!

