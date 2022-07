Futterkönig – das Beste für Ihren Hund

„Ich habe schon vor der Gründung 5 Jahre in dieser Branche Erfahrung gesammelt und wollte dieses weiter betreiben.

Da wir beide schon länger unsere Hunde mit BARF Fleisch versorgen, wollten wir dieses auch anderen Hundebesitzern näherbringen. Seit der Eröffnung im April 22 stehen wir unseren Kunden in unserem Geschäft in Berndorf als auch mit unserem Lieferdienst mit Rat und Tat zur Seite.

Die artgerechte Fütterung ist uns ein Anliegen, da es leider auch sehr viel Futter am Markt gibt, das nicht sehr hochwertig ist. Die Resultate der Umstellung auf Fleisch ist auch an den Hunden sehr schnell zu erkennen und für jeden Hund wichtig.

Wir arbeiten ausschließlich mit österreichischem Fleisch und ohne Zusatzstoffe. Gerne bieten wir auch Zusätze und Zubehör für unsere Kunden als Komplettpaket an“, so Dieter Rausch.

Mehr Infos:

Kontakt: 0660/8820008

www.futterkönig.at

