Tellju – dein digitaler Nachlass

Sein Leben, so wie er es bisher kannte, hat sich durch den Unfall innerhalb einer Sekunde verändert und daraus ist die Idee zu Tellju entstanden: Tellju ist eine Plattform, auf der wir wichtige, bedeutsame Nachrichten sowie Erinnerungsfotos, Sprachnachrichten und Videos sicher archivieren und verwalten können.

Sollte uns etwas zustoßen, wird dieser Nachlass automatisch und sicher an unsere gewählten EmpfängerInnen versendet. „Tellju ist für all die Dinge, die wir nicht in einem Testament festhalten, aber trotzdem übermitteln möchten“, so der heute 35jährige.

Tellju ist perfekt geeignet:

Für liebe Worte und wichtige Infos an den/der Partner*in

Bei Krankheit oder im Alter, um der Familie und Freunden Erinnerungen zu hinterlassen

TELLJU ist nun ausgereift und fertig und kann ab sofort bereits ab Null Euro genutzt werden.

Mehr Infos:

Kontakt: www.tellju.com

