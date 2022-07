07/22: Bezirk Horn Birgit Sommer: „Jede Krise ist auch eine Chance“

Foto: privat

P räsentiert von Gründerland Niederösterreich: 2021 hat Birgit Sommer die Ausbildung zur Dipl. Mentaltrainerin in der Vitalakademie in Wien absolviert und ist nun seit März 22 in ihrer Praxis in Gars am Kamp tätig.

„Bist du auf der Suche nach neuen Zielen und Herausforderungen? Möchtest du deine Selbstliebe stärken oder dir einfach Zeit für dich nehmen und entspannen? Durch Mentaltraining wirst du dir deiner negativen Überzeugungen und Glaubenssätze bewusst und änderst die Sichtweise auf deine Probleme. Ich zeige dir, wie du dein Leben und deine Zukunft wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Meine Hauptthemen sind: Die eigene Berufung finden

Werte- und Zielfindung

Selbstliebe

Glückstraining

Meditations- und Entspannungstraining. Ich möchte dich unterstützen und dir Mut machen, dass auch du deinen Herzensweg gehst und dir wieder erlaubst, groß zu träumen. Ich freue mich darauf, dich bei einem kostenlosen Erstgespräch kennenlernen zu dürfen!“ Mehr Infos: Kontakt: 0664/4288410

