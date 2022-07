Die Meisterwerkstatt: “KFZ Reischer Performance“

„Insgesamt wuchs mein Wissen mit vielen Jahren in BMW-Betrieben, 3 Jahren ARBÖ als Techniker u. Prüfzentrumsleiter, als Sachverständiger für Kraftfahrzeuge, sowie Werkstattleiter bei Mazda Rainer. Nun habe ich den Mut in die Selbständigkeit zu gehen, auf Wünsche meiner Kunden zur besten Zufriedenheit auszuführen und Ihren fahrbaren Untersatz in Stand zu setzen, wo Preis / Leistung noch großgeschrieben wird!

Meine Tätigkeiten umfassen alles rund ums

Auto. Individuelle Instandhaltung, Wartungsarbeiten, Fehlersuche/Diagnose, Rädermontage sowie Reparatur der Windschutzscheibe.

Senioren bekommen für ihr KFZ von mir ab 60+ auf Lebenszeit -15% auf alle Reparaturen.“ Am 18.07.2022 gibt es die große Eröff-nung, mit speziellen Eröffnungsangeboten:

-50% auf Klimaservice, Rad- und Rädermontage, Sommercheck, Wartung, Unterbodenschutz, Ölwechsel, Service & Desinfektion u. Ozonreinigung.

Mehr Infos:

Kontakt: 0677/647 860 69

www.kfzreischer-performance.at

